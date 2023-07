Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

La disparition du mammouth est-elle attribuable à l’homme ou au climat ?

Réponse

On a longtemps cru que ce sont les changements climatiques qui ont provoqué la disparition de grands mammifères, comme le mammouth. Or, une étude récente publiée sur la plateforme de diffusion bioRxiv postule plutôt que l’arrivée de l’espèce humaine est la véritable cause du déclin de ces grands animaux. Selon des chercheurs danois de l’Université Aarhus, la chasse intensive du mammouth est, par exemple, la principale cause de la disparition de cette espèce. « Il n’y a que l’arrivée d’Homo sapiens qui peut expliquer la disparition de presque toute la mégafaune », a précisé au New Scientist l’un des auteurs de l’étude, Marco Davoli. Selon les chercheurs, ces espèces avaient réussi à survivre à de précédentes transformations du climat, d’où leur scepticisme à l’égard de l’idée que les changements climatiques survenus il y a entre 10 000 et 30 000 ans soient la seule explication de leur disparition.

Le chiffre

52,2

PHOTO ALY SONG, ARCHIVES REUTERS Une femme tente de se protéger du soleil à Shanghai, en Chine.

C’est la température enregistrée, 52,2 oC, à Sanbao, le 16 juillet dernier. Un record pour ce village du nord-ouest de la Chine, qui a fracassé la marque précédente de 50,3 oC établie dans la même région en 2015. Depuis avril dernier, plusieurs pays d’Asie ont vu de nombreux records de chaleur battus.

« Voir » le CO 2

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE WEB DE LA NASA Animation de la NASA sur le CO2

C’est bien connu, le dioxyde de carbone, ou CO 2 , est invisible pour l’œil humain. Comment visualiser alors les émissions de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour mieux comprendre son effet sur le réchauffement planétaire ? Une toute nouvelle animation produite par la NASA permet de voir l’ampleur des émissions de CO 2 au fil des mois de l’année 2021, et ce, à l’échelle planétaire. Rappelons que si la proportion de CO 2 dans l’atmosphère n’est que de 0,04 %, c’est sa concentration qui importe le plus, puisque ce gaz a la propriété de retenir la chaleur emmagasinée sur Terre par l’intermédiaire des rayons du soleil. Depuis l’ère préindustrielle, la concentration de CO 2 est passée de moins de 300 parties par million (ppm) à plus de 420 ppm.

L’huile d’olive de plus en plus rare ?

PHOTO ANGEL NAVARRETE, ARCHIVES BLOOMBERG La cuvée 2023 d’huile d’olive en Espagne risque de ne pas dépasser 850 000 tonnes.

Les vagues de chaleur qui frappent le sud de l’Europe pourraient bien entraîner des conséquences fâcheuses pour ceux qui aiment l’huile d’olive. En Espagne, d’où vient environ la moitié de la production mondiale, la cuvée 2023 risque de ne pas dépasser 850 000 tonnes, contrairement à 1,3 million de tonnes pour une année normale, ont prévenu les analystes de l’International Olive Oil Concil. Or, comme l’a rappelé le quotidien britannique The Guardian, l’industrie espagnole a affiché un bilan catastrophique en 2022 avec une production de 660 000 tonnes. Les olives et l’huile d’olive risquent de coûter encore plus cher au cours des prochaines années.

Connaissez-vous Eunice Newton Foote ?

PHOTO WIKIPEDIA COMMONS Eunice Newton Foote