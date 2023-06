Comment ils sont passés de la parole aux actes

Ça ne saute pas aux yeux du premier coup, mais une véritable révolution verte se prépare dans les cuisines de l’un des plus vieux hôpitaux du Québec. La cafétéria de l’hôpital Notre-Dame deviendra « zéro déchet » dans la prochaine année. Un virage cohérent avec le règlement montréalais interdisant le plastique à usage unique.

La cafétéria de l’établissement de santé du centre-ville de Montréal, situé rue Sherbrooke, s’est débarrassée de son austérité au fil du temps. Avec ses couleurs vives, ses banquettes, ses écrans plats, elle ressemble aujourd’hui à une salle à manger. À travers la pandémie, raconte le chef des services alimentaires de l’hôpital, Jean-Marc Riverin, elle est devenue un lieu de socialisation. Et maintenant, elle est appelée à devenir un lieu de sensibilisation à l’environnement.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Marion Nuss, responsable du bureau de santé environnementale et développement durable du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et Jean-Marc Riverin, chef des services alimentaires de l’hôpital Notre-Dame

« Ça fait 17 ans que je rêve d’un virage de nos services alimentaires avec des valeurs de développement durable », lance M. Riverin, en offrant une tournée des lieux.

Le chef des services explique que la cafétéria est la plus importante dans ce secteur de la métropole avec pas moins de 1,6 million de personnes qui y circulent chaque année. Il est question d’un volume de 300 000 transactions, d’une moyenne de 5,42 $ chacune. Une bonne partie de la clientèle provient d’un milieu défavorisé.

Dans un premier temps, la direction de l’hôpital du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal procédera à l’achat de contenants et de vaisselle réutilisables. L’établissement songe à un système de contenants en consigne. Tout un espace sera consacré à l’ajout d’un lave-vaisselle à l’image de ceux des grands hôtels. Et des fontaines d’eau sans contact seront installées.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une fois le projet réalisé, il n’y aura plus de vaisselle à usage unique à la cafétéria de l’hôpital.

Marion Nuss, responsable du bureau de santé environnementale et développement durable du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a piloté le projet qui a permis de décrocher une première subvention de 185 136 $ provenant d’un programme de Recyc-Québec. Au total, une enveloppe de 6,4 millions a été accordée par la société d’État pour développer une quarantaine de projets dans différents milieux visant à remplacer le plastique et les produits à usage unique.

L’hôpital Notre-Dame a fait le calcul : 8000 bouteilles d’eau sont vendues chaque année à sa cafétéria.

« Nous avons l’intention d’éventuellement informer nos usagers de la quantité de plastique qui évitera l’enfouissement grâce aux fontaines d’eau et autres mesures. En analysant ce que nous vendons, on a déjà diminué l’offre. On a vite réalisé qu’on n’a pas besoin d’offrir plusieurs variétés d’eau embouteillée », estime Mme Nuss.

Sur le cabaret

Le virage vert a également donné lieu à une expérience inusitée pour un hôpital. Avec la collaboration d’une brigade d’employés, le contenu de 1000 cabarets a été analysé avec l’objectif de récupérer les matières organiques. Du déjeuner au souper, les restants de table ont été quantifiés, calibrés, puis débarrassés.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La cafétéria de l’hôpital Notre-Dame reçoit 1,6 million de personnes annuellement.

Premier constat ; c’est rare que le contenu d’une assiette soit totalement vidé. Second constat : la quantité de nourriture ayant le potentiel d’être détournée d’un site d’enfouissement est la même, qu’il s’agisse du repas du midi ou du soir.

« Au départ, on pensait faire l’acquisition d’un gros digesteur pour récupérer les matières résiduelles. Avec ce qu’on a quantifié comme restants de table, on pense plutôt à deux digesteurs de taille moyenne. L’expérience a aussi mis en évidence l’importance de continuer à obtenir l’avis d’un panel d’usagers pour élaborer de bons repas, et ainsi éviter du gaspillage. »

Dans le réseau de la santé du Québec, plusieurs établissements se sont dotés d’un digesteur, notamment l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. La matière organique qui ressort du processus de fermentation – ce qu’on appelle le digestat – est acceptée dans les usines de biométhanisation de la Ville de Montréal. Mais dans certaines autres municipalités, la collecte n’est pas encore implantée.

Nathalie Robitaille est directrice générale de Synergie Santé Environnement, un organisme spécialisé dans l’accompagnement en santé environnementale. Son équipe a obtenu des subventions pour implanter des digesteurs dans six hôpitaux. Ils permettent de récupérer jusqu’à 70 % des restes alimentaires.

La dirigeante affirme que le nouveau règlement bannissant le plastique à usage unique a servi de levier à Montréal. Il y a l’environnement à prioriser, dit-elle, mais aussi la santé à mettre de l’avant dans les pratiques.

« Si on prend l’exemple des fameux verres en polystyrène. La plupart des gens savent désormais que ce n’est pas bon pour l’environnement. Mais les gens sont moins nombreux à savoir que le polystyrène est un agent cancérigène quand on s’en sert pour boire une boisson chaude, comme du café. »