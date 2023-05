Une sécheresse exceptionnelle causée par les changements climatiques. Des incendies impossibles à maîtriser, qui figurent dans le top 10 des pires incendies depuis 200 ans en Australie… et un refroidissement généralisé de l’océan Pacifique. Le lien entre les trois éléments de cette séquence surprenante vient d’être dévoilé par des chercheurs américains.

Suie

« Nous suivons le climat du Pacifique et nous avons vu des données surprenantes ces dernières années », explique John Fasullo, climatologue à la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) au Colorado, qui est l’auteur principal de l’étude publiée mi-mai dans la revue Science Advances. « Quand nous avons cherché une cause potentielle, l’une des principales anomalies juste avant ces données inhabituelles a été la séquence d’incendies de forêt en Australie au début de 2020. À notre grande surprise, nous avons constaté qu’il y avait réellement un lien. Nous sommes habitués à ce qu’une éruption volcanique majeure cause un refroidissement du climat, parce que la quantité de suie est phénoménale. Mais les incendies de forêt majeurs semblent aussi avoir un impact, même s’il est régional. »

La Niña

La conséquence des incendies de forêt australiens a été d’altérer La Niña, l’un des deux grands phénomènes météorologiques qui régissent la météo du Pacifique. La Niña est associée à des températures plus faibles et à des pluies plus abondantes. N’est-ce pas paradoxal que des incendies de forêt soient survenus en plein La Niña ? « Avec La Niña, il y a plus de croissance de la végétation, donc plus de combustible pour alimenter les incendies de forêt lors des sécheresses. »

Pérou

Normalement, la suie envoyée dans l’atmosphère par les incendies de forêt australiens aurait dû réduire la température du Pacifique d’un dixième de degré Celsius pendant un ou deux ans en bloquant les rayons du soleil. Mais l’effet a été deux à trois fois plus grand et beaucoup plus long. « Nous nous sommes rendu compte que la suie a voyagé vers l’est et a influencé une zone du Pacifique, près du Pérou, qui est importante pour la formation de La Niña, dit M. Fasullo. Nous pensons que cette modification structurelle de La Niña est survenue aussi par le passé, notamment en 1974-1975 quand l’Australie a connu ses pires incendies de forêt de l’histoire. Nous travaillons maintenant à établir comment était La Niña dans la deuxième moitié des années 1970. »

El Niño

Après une Niña anormalement longue, El Niño, l’autre grand phénomène météorologique du Pacifique, est aussi plus anormal. « Il se peut que le refroidissement associé à l’altération de La Niña par les incendies de forêt australiens soit contrebalancé par un El Niño plus fort et plus long après. » Est-ce que le refroidissement inhabituel dû à La Niña depuis quelques années contrebalance le réchauffement de la planète ? « Au niveau local, totalement, dit M. Fasullo. L’augmentation de la température due aux changements climatiques n’est que de deux à trois dixièmes de degré Celsius par décennie, donc dix fois moins fort que le signal renforcé de La Niña. Mais à long terme, le réchauffement de la planète continue, alors que le refroidissement dû aux incendies de forêt australiens va disparaître. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Forêt brûlée à Fox Creek, en Alberta

Mousson et Sibérie

Le climat d’autres régions de la planète pourrait être affecté par les incendies de forêt hors normes. « Nous voulons vérifier si les incendies de forêt inhabituels dans l’ouest du Canada et des États-Unis, et en Sibérie, affectent La Niña, le climat arctique et la mousson dans l’océan Indien », dit M. Fasullo. Selon lui, les incendies de forêt dans l’est du Canada et des États-Unis ne sont pas assez étendus pour avoir des effets climatiques aussi importants que ce qu’il a observé avec La Niña.