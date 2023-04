Crise climatique et perte de biodiversité

Cinq rapports critiquent sévèrement Ottawa

« L’histoire du Canada, c’est beaucoup de mots, beaucoup de plans et pas assez d’action. » Le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, a dévoilé jeudi cinq rapports clés qui critiquent sévèrement Ottawa pour le manque d’actions « fortes » face à la crise climatique et au déclin de la biodiversité au pays.