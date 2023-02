(Calgary) Une entreprise d’électricité de l’Alberta parie qu’elle peut inciter davantage de propriétaires à passer aux panneaux solaires en lançant ce qu’il appelle la première « centrale électrique virtuelle » au Canada.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Depuis la semaine dernière, les clients résidentiels qui s’inscrivent auprès de l’entreprise Solartility reçoivent une option de location pour un système solaire sur le toit, avec stockage d’électricité et chargeur de véhicule électrique inclus.

Mais surtout, les clients obtiennent un compteur qui enregistre le flux d’énergie entrante et sortante.

C’est ce qui rend le modèle d’affaires de Solartility unique, et c’est pourquoi certains observateurs disent qu’il pourrait changer la donne lorsqu’il s’agit d’encourager les énergies renouvelables résidentielles en Alberta.

Ces compteurs bidirectionnels, ainsi que le logiciel qui gère l’ensemble du système, permettront aux clients d’utiliser leur propre énergie stockée pendant les périodes de pointe de consommation d’énergie ― les moments où les prix sont les plus élevés.

« En un mot, nous maximisons les prix à l’exportation et minimisons les prix à la consommation », affirme le cofondateur de Solartility, Shayne Butcher.

Actuellement, les propriétaires de panneaux solaires en Alberta peuvent gagner des crédits pour l’électricité excédentaire qu’ils produisent à la maison. Mais sans compteur d’intervalle bidirectionnel, le prix qu’ils reçoivent pour cette électricité est simplement le tarif mensuel réglementé approuvé par la commission des services publics.

Avoir un compteur bidirectionnel, ainsi qu’un logiciel pour gérer le tout, signifie que les petits producteurs qui installent des panneaux sur leur toit peuvent pour la première fois être payés avec les prix courants. En d’autres termes, le logiciel de Solartility peut déterminer le moment optimal pour exporter l’électricité solaire directement à partir des réserves du propriétaire, ainsi que le moment optimal pour importer de l’électricité.

Selon M. Butcher, ce concept de centrale électrique virtuelle entraînera des économies pouvant atteindre 30 % de la facture d’électricité pour les clients de Solartility.

« Avant, le plus gros obstacle était le retour sur investissement, explique-t-il. Vous dépensiez 35 000 $, 40 000 $ pour les panneaux solaires […], mais il faut encore plus de 15 ans de nos jours pour récupérer votre argent. »

« Un compteur bidirectionnel permet au consommateur résidentiel de bénéficier du prix de l’électricité excédentaire », indique Joel MacDonald, fondateur du service de comparaison des tarifs d’électricité en ligne EnergyRates.ca, ajoutant que les prix de l’électricité peuvent fluctuer énormément d’un quart d’heure à l’autre.

« Historiquement, il n’y avait aucun mécanisme en place pour que les consommateurs bénéficient de la tarification de l’électricité. »

Les réseaux électriques subiront une pression accrue dans les années à venir alors que la société adopte de plus en plus les véhicules électriques, soutient M. MacDonald, donc la gestion du réseau va devenir de plus en plus importante.

Afin de gérer cette charge, ainsi que de tenir compte de la nature intermittente de l’énergie éolienne et solaire, les réseaux devront utiliser intelligemment le stockage pendant les périodes de faible demande, puis renvoyer cette énergie dans le réseau lorsque la demande augmente, d’après lui.

« En tant que consommateurs, nous pensons que (le modèle commercial de Solartility) est excellent, car plus il y a de personnes qui injectent (de l’électricité) dans le réseau en période de forte demande, plus le prix moyen baissera », dit-il.

Si le lancement de Solartility en Alberta est un succès, l’entreprise espère étendre son service en Ontario ainsi que dans certains marchés de l’électricité déréglementés aux États-Unis.

La société prévoit également concéder sous licence son logiciel de gestion de réseau à d’autres services publics et agrégateurs d’énergie dans le monde.