Québec promet de nouvelles mesures pour faire diminuer la quantité matières résiduelles générées dans la province, dans la foulée de la publication de nouvelles données montrant que la tendance à la hausse se poursuit.

« On enfouit encore trop au Québec », a déclaré jeudi le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.

La quantité de déchets « éliminés » dans un site d’enfouissement ou dans un incinérateur s’est établie à 716 kilogrammes (kg) par habitant en 2021, montre le bilan de la gestion des matières résiduelles 2019-2021 de la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec).

Le Québec ambitionne de réduire ce taux à 525 kg par habitant d’ici la fin de l’année 2023, un objectif que le ministre Charette estime encore atteignable.

La gestion des matières résiduelles est « probablement le domaine qui a eu le plus d’interventions au niveau législatif et réglementaire » au cours du premier mandat du gouvernement caquiste, affirme le ministre, évoquant notamment la hausse de la redevance à l’« élimination » des déchets, passée à 30 $ la tonne le 1er janvier dernier.

Les réformes de la collecte sélective et de la consigne devraient aussi faire une différence significative, selon lui, mais « il faut laisser le temps à ces mesures-là [de porter fruit] », leur entrée en vigueur étant prévue respectivement en 2025 et en novembre prochain.

Mais « le travail n’est pas terminé » et ces actions à elles seules ne suffiront pas, reconnaît le ministre Charette.

« C’est pour ça que d’autres chantiers vont être annoncés au cours de la prochaine année », notamment sur les plastiques, assure-t-il.

« Contraintes » requises

Le secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD) fait particulièrement mauvaise figure en envoyant plus de la moitié de ses résidus à l’élimination, montre le bilan de Recyc-Québec.

« Pour inverser la tendance, ça prend des contraintes et des obligations : les initiatives volontaires ne suffisent plus », estime Amélie Côté, analyste en réduction à la source de l’organisation écologiste Équiterre.

Des mesures d’écofiscalité, des cibles contraignantes de réemploi pour les objets et matériaux, l’interdiction de mise en marché de certains contenants et emballages non recyclables ou encore des obligations quant à la durabilité et la réparabilité des objets mis en marché sont autant de pistes de solutions, énumère-t-elle.

Amélie Côté rappelle les conclusions de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur la gestion des déchets ultimes, en janvier 2022, à l’effet que le recyclage ne suffit plus pour réduire nos déchets.

« L’heure n’est plus aux projets-pilotes, dit-elle. Il faut un changement d’échelle et une systématisation des solutions. »

Le ministre tiendra tête au « très, très puissant » lobby anticonsigne Québec ne reculera pas sur la réforme de la consigne, n’en déplaise à certains détaillants qui continuent d’espérer pouvoir s’y soustraire. « C’est un des lobbys très, très puissants qu’on a eu à affronter ces dernières années », a déclaré le ministre Benoit Charette, jeudi. « Ça fait 40 ans, essentiellement, que ces lobbys-là ont réussi à faire dérailler toutes les réformes de la consigne qui ont été évoquées, mais cette fois-ci, il n’y a pas de retour en arrière possible », a-t-il ajouté. Seul un manque de disponibilité des appareils récupérant les contenants consignés pourrait entraîner un nouveau report de l’entrée en vigueur de la réforme, maintenant prévue en novembre prochain, mais rien n’indique que ce problème survienne, a assuré le ministre.

Avec Tommy Chouinard