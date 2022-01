Pétrole et gaz

De plus en plus de puits abandonnés au Canada

Le nombre de puits de pétrole et de gaz « orphelins » a connu une hausse vertigineuse au Canada depuis 10 ans, obligeant du même coup les différents gouvernements à assumer les dépenses de nettoyage et de fermeture. Une situation inquiétante qui pose un risque pour l’équilibre des finances publiques des provinces et du gouvernement fédéral, estime le directeur parlementaire du budget.