Valérie Plante a affirmé lundi que Montréal « a gagné » la COP15 sur la biodiversité, quelques heures après l’adoption d’une entente.

« On l’a gagnée, la COP ! », a-t-elle dit en conférence de presse à l’hôtel de ville de Montréal. « C’est très, très fort, ce qui vient de se passer. »

C’est en pleine nuit, vers 3 h 30, que le compromis a été adopté en plénière. Il prévoit la protection de 30 % des espaces terrestres et maritimes, ainsi que la création d’un fonds d’affectation spécial consacré spécifiquement à la biodiversité doté de 30 milliards d’ici 2030. Des pays africains ont toutefois fait entendre des voix discordantes sur la façon dont la décision a été prise.

« Je l’ai appris ce matin. La déneigeuse m’a réveillée, […] il était à peu près 5 h du matin, et j’ai reçu des nouvelles du cabinet comme quoi c’était signé », a relaté la mairesse. « Je suis extrêmement heureuse que ce soit à Montréal que la COP sur la biodiversité la plus importante de l’histoire se soit conclue de façon positive. »

Sur le plan de l’organisation de l’évènement, Valérie Plante s’est aussi dite entièrement satisfaite.

« On est extrêmement fiers de comment ça s’est déroulé. L’organisation d’un évènement international de cette ampleur-là, en général, ça prend deux ans. On l’a fait en moins de six mois », s’est-elle réjouie. « Pour moi, c’est un succès, pour la sécurité aussi. […] Les hôteliers, je pense qu’ils sont contents, les restaurants sont contents, les bars sont contents. C’est un très grand succès et ça montre que Montréal sait recevoir en grand. »