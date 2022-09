Espèces envahissantes

Des eaux infestées de poissons rouges

(Hamilton, Ontario) Ils pèsent jusqu’à 1,5 kilo, mesurent plus de 30 cm et se comptent par dizaines de milliers. Les poissons rouges prolifèrent dans le port et les plans d’eau de Hamilton, en Ontario. Un exemple criant des problèmes causés par les espèces exotiques envahissantes au pays.