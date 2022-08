Des citoyens de Mont-Laurier et des environs, dans les Hautes-Laurentides, sont extrêmement inquiets de voir le développement d’une mine de graphite dans le secteur du Parc régional du Réservoir-Kiamika.

(Sainte-Adèle) « Il n’y a aucun projet minier qui va se faire sans qu’il n’y ait une acceptabilité sociale », a martelé, jeudi, le premier ministre François Legault.

Il réagissait au reportage de La Presse qui révélait qu’un gisement de graphite situé en partie dans le parc régional de Kiamika, dans les Laurentides, est dans la ligne de mire d’un exploitant minier ontarien.

Des citoyens et des élus s’inquiètent de voir son territoire défiguré par une mine, qui mettrait aussi en péril un projet récréotouristique de 2,5 millions.

Mais François Legault n’a pas l’intention de laisser la voie libre aux compagnies minières si leurs projets ne sont pas acceptés par la population, a-t-il fait savoir.

« C’est vrai pour ce projet-là, c’est vrai pour tous les projets », a déclaré le premier ministre, de passage à Sainte-Adèle pour présenter la candidate caquiste dans la circonscription de Bertrand, France-Élaine Duranceau.

Dans le sud du Québec, les projets de mine de graphite — un minerai indispensable à la fabrication des batteries de voitures électriques — suscitent l’inquiétude.

Une coalition d’organismes, appuyée par la MRC de Papineau, presse d’ailleurs Québec d’instaurer un moratoire sur « le boom sans précédent » de titres d’exploration minière dans les zones de villégiature et de tourisme.

« C’est normal qu’il y ait un engouement » pour les minéraux stratégiques, dont le graphite, a affirmé M. Legault.

« Quand je rencontre des représentants américains ou des représentants allemands — qui sont très dépendants de la Chine pour plusieurs de ces minéraux-là — ils veulent et ont besoin des minéraux. »

« Mais ce qui est important, c’est de dire : 1-il faut qu’il y ait une acceptabilité sociale autour de la mine ; 2-il y a un BAPE, un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Donc, tout le processus va être suivi », a souligné le premier ministre.

Québec solidaire demande « un nouveau contrat social minier »

« Ça fait 15 ans que Québec solidaire propose de revoir le secteur des mines. Amir Khadir (député de Mercier de 2008 à 2018) était là-dessus. Je ne peux pas croire qu’on doive encore demander ça », a tonné la co-porte-parole solidaire, Manon Massé.

La hausse des claims appelle à « un nouveau contrat social minier » pour augmenter les redevances versées aux communautés et à l’État, et empêcher les minières d’avoir la priorité sur les terrains, plaide le parti.

Dans la loi actuelle, le titulaire d’un claim possède le droit exclusif de chercher des substances minérales sur le terrain d’un domaine de l’État qui en fait l’objet, et ce, pour une période de deux ans.

De plus, Québec solidaire appelle à « une vraie direction gouvernementale forte » pour s’assurer que tout se fasse « dans le respect des droits des peuples autochtones et des communautés touchées » et ce, « en cohérence avec la transition écologique ».

La CAQ présente sa candidate pour succéder à Nadine Girault

C’est la comptable France-Élaine Duranceau qui défendra les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Bertrand aux élections provinciales du 3 octobre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE France-Élaine Duranceau (photo) tentera de succéder à la ministre Nadine Girault dans Bertrand.

Elle tentera de succéder à la caquiste Nadine Girault, qui se retire de la vie politique.

« J’ai toujours dit qu’un jour, j’irais en politique. Je n’étais pas pressée, mais je pense que les étoiles étaient alignées », a lancé France-Élaine Duranceau devant une foule enthousiaste de proches et de partisans.

« J’ai aimé ce que j’ai vu dans les quatre dernières années. J’ai aimé l’approche de la CAQ, une approche qui est axée sur les actions et les résultats concrets », a-t-elle poursuivi.

La circonscription de Bertrand, dans les Laurentides, est actuellement détenue par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault. En juillet, cette dernière a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat en raison de problèmes de santé.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, France-Élaine Duranceau a travaillé pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton et l’imprimeur Transcontinental, peut-on lire sur son profil LinkedIn.

Avant de faire le saut en politique, elle siégeait sur le comité de direction de l’Agence du revenu du Canada depuis 2016.

François Legault s’est réjoui d’accueillir une comptable de plus dans ses rangs. « La CAQ, c’est un parti pragmatique », a-t-il fait valoir. Et les comptables savent « mettre l’accent sur l’efficacité », a souligné M. Legault.

