Vous possédez encore un téléavertisseur qui ne sert plus, une télécommande orpheline ou d’autres appareils électroniques qui accumulent la poussière ? L’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) organise une collecte spéciale dimanche, dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement (de 9 h à 17 h, dans le stationnement situé au 5005, boulevard Lapinière, à Brossard).

Jean-Thomas Léveillé La Presse

L’ARPE-Québec, qui dit avoir récupéré plus de 175 000 tonnes d’appareils électroniques depuis sa fondation, il y a 10 ans, souligne que 65 % des Québécois ont encore chez eux au moins un produit électronique dont ils ne se servent plus. Leur récupération permettra le traitement approprié de substances néfastes pour l’environnement, la protection de ressources naturelles non renouvelables et la fabrication de nouveaux appareils. Il est également possible de rapporter des appareils électroniques dans l’un des quelque 1000 points de dépôt recensés sur le site internet de l’ARPE-Québec.