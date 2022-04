Au moment où le torchon brûle entre Ottawa et le gouvernement de François Legault au sujet de la protection du caribou forestier, l’Ontario vient de conclure une entente avec le fédéral pour protéger le caribou boréal sur son territoire.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé vendredi « avoir conclu un accord pour appuyer la conservation et le rétablissement du caribou boréal en Ontario ». Le caribou boréal est une sous-espèce du caribou des bois. L’espèce a été désignée comme menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario.

La population de caribous en Ontario est estimée à environ 5000 individus.

L’accord s’appuie sur l’actuel programme de conservation du caribou de l’Ontario et le plan d’action fédéral pour le caribou. L’entente prévoit notamment « la hausse de la protection de l’habitat du caribou boréal en misant sur les aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces établies en fonction des secteurs ».

« Nous, selon nos juristes, c’est clairement, les caribous, un champ de compétence du gouvernement du Québec, pas du gouvernement fédéral », a déclaré François Legault, lors d’un point de presse mercredi. « Cette affirmation est de toute évidence erronée », a répondu le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, qui précise que l’environnement est plutôt une responsabilité partagée.

Jeudi, le cabinet de Steven Guilbeault a indiqué qu’une rencontre entre les sous-ministres fédéral et provincial avait eu lieu mercredi, au cours de laquelle le gouvernement du Québec « s’est engagé à revenir rapidement par écrit » dans ce dossier.

À Québec, on confirme qu’une rencontre a eu lieu entre des hauts fonctionnaires mercredi. « Il a été convenu de refaire le point la semaine prochaine pour convenir des éléments d’une nouvelle entente et d’un échéancier pour cette entente-là », explique Florence Plourde, l’attachée de presse de la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel.