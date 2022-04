Les émissions projetées de dioxyde de carbone (CO 2 ) provenant des infrastructures de combustibles fossiles existantes et actuellement prévues excèdent le total à ne pas dépasser pour limiter la hausse à 1,5°C, et mènent plutôt vers une hausse de 2°C, observe le GIEC.

Limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C est encore possible si les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) plafonnent au plus tard en 2025, mais l’humanité n’est pas encore en voie d’y parvenir, prévient le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Éric-Pierre Champagne La Presse

Il faudrait en outre réduire de moitié les émissions actuelles d’ici 2030 pour ainsi atteindre l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat, indique le plus récent rapport de l’organisation, publié lundi, qui porte sur les façons d’atténuer le réchauffement climatique.

Or, les émissions projetées de dioxyde de carbone (CO 2 ) provenant des infrastructures de combustibles fossiles existantes et actuellement prévues excèdent le total à ne pas dépasser pour limiter la hausse à 1,5°C, et mènent plutôt vers une hausse de 2°C, observe le GIEC.

Le rapport souligne en quelque sorte que tout nouveau projet réduirait les chances de limiter le réchauffement à 1,5°C ; il en va de même pour la cible de 2°C.

« L’installation continue d’infrastructures de combustibles fossiles verrouillera les émissions de GES », prévient le rapport, qui met en garde les différents gouvernements qui seraient tentés d’approuver de nouveaux projets d’énergies fossiles.

Au Canada, les regards se tourneront inévitablement vers le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, qui doit annoncer d’ici le 13 avril sa décision au sujet d’un projet d’exploitation pétrolière Bay du Nord, au large de Terre-Neuve.

D’ici 2050, le GIEC calcule qu’il faudrait laisser l’équivalent de 1000 à 4000 milliards USD (1250 à 5000 milliards canadiens) de combustibles fossiles dans le sol pour limiter le réchauffement à 2°C.

Limiter le réchauffement climatique à 2°C ou moins laissera une quantité substantielle de combustibles fossiles non brûlés. Extrait du rapport du GIEC

Changements requis

Le GIEC sonne également l’alarme contre un autre effet de « verrouillage » néfaste pour l’avenir : les bâtiments existants, tout comme ceux à construire, doivent impérativement « approcher » la carboneutralité en 2050.

« Des politiques peu ambitieuses augmentent le risque de blocage » qui verrait les bâtiments contribuer aux émissions de GES « pendant des décennies », explique le rapport.

Des réductions significatives de l’ordre de 40 à 70 % des émissions mondiales de GES sont possibles par des mesures d’« atténuation par la demande », qui englobent par exemple les changements dans les comportements de consommation, l’utilisation des infrastructures et la fourniture de services, indique le GIEC.

Des « régimes alimentaires sains, équilibrés et durables », la réduction du gaspillage alimentaire, l’intégration d’énergies renouvelables dans les bâtiments, l’électrification des transports, le recours aux transports actifs et en commun ou encore l’utilisation de produits réparables à plus longue durée de vie sont « des options à faible intensité de GES », indique le document.

Qui plus est, ces mesures « sont compatibles avec l’amélioration du bien-être pour tous », précise le GIEC.

Options accessibles

Les moyens de réduire les émissions suffisamment pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C existent et sont abordables, montrent le rapport du GIEC.

« Les options d’atténuation coûtant 100 $ USD (125 $ canadiens) par tonne d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO 2 ) pourraient réduire les émissions mondiales de GES d’au moins la moitié du niveau de 2019 d’ici 2030 », explique le rapport.

Le rapport ajoute que « l’avantage économique » de limiter le réchauffement surpasse d’ailleurs le coût des mesures d’atténuation.

Le coût de nombreuses technologies à faibles émissions « a chuté continuellement depuis 2010 », note d’ailleurs le rapport.

La dépendance au pétrole, au charbon et au gaz est une « folie », avait affirmé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à l’ouverture des discussions des 195 États membres sur le rapport du GIEC, il y a deux semaines.

« Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique [et] si nous continuons comme ça, nous pouvons dire adieu à l’objectif de 1,5 °C, avait-il prévenu. Celui de 2 °C pourrait aussi être hors d’atteinte. »

Les rapports du GIEC Le rapport publié lundi constitue le troisième et dernier volet du Sixième rapport d’évaluation du GIEC, dont la synthèse sera publiée l’automne prochain. Il porte sur l’atténuation des émissions dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Rédigé par le Groupe de travail III de l’organisation, il fait suite à celui du Groupe de travail II portant sur les conséquences des changements climatiques, publié en février, et celui du Groupe de travail I se penchant sur les indicateurs scientifiques de l’évolution du climat, publié en août.