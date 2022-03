Nouveau rapport du GIEC

La crise climatique plus rapide et plus forte qu’anticipée

Plus vite, plus forte, plus difficile à contrer. L’humanité s’enfonce dans la crise climatique à un rythme plus soutenu qu’elle ne le croyait. Et le temps pour s’y adapter s’égrène tout aussi vite. Le GIEC sonne l’alarme. Encore.