Résistance au glyphosate

Mauvaises herbes tenaces

Une nouvelle mauvaise herbe résistante au glyphosate a été découverte en Montérégie. Cela porte à cinq le nombre de plantes, au Québec, qui résistent au très populaire herbicide commercialisé par Monsanto sous la marque Roundup. Une réalité qui complique de plus en plus le travail des producteurs agricoles – et soulève des questions sur l’utilisation massive des herbicides dans les champs.