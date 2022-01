Après avoir connu un épisode de froid extrême mardi, le Québec peut s’attendre à subir à une seconde « vaguelette » de froid ce samedi.

Coralie Laplante La Presse

Le froid s’est installé sur la province dans la nuit de lundi à mardi. À Montréal, « [mardi] matin, autour de 8 h, on avait -24, 9 degrés », souligne Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. La dernière fois qu’une telle température a été recensée dans la métropole est en 2018.

Toutefois, aucun record de froid n’a été battu à Montréal. « Le record date de 1954, c’était -29,4. On est à quand même plus de quatre degrés du record », précise le météorologue.

Les températures commenceront à grimper en soirée. Mercredi, un maximum de -5 °C est attendu à Montréal.

En fin de journée mardi, Environnement Canada avait levé l’avis de froid extrême qui était en vigueur dans plusieurs régions, à l’exception de quelques-unes, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Sept-Îles, Port-Cartier et Chibougamau. Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien recensé dans un secteur se chiffre à -38, ou moins.

La vague de froid qui a frappé la province a été de courte durée. Ce phénomène météorologique peut s’échelonner de trois à cinq jours, mais il aura été présent entre 36 et 48 heures cette semaine, selon les régions, évoque Simon Legault.

« Probablement que samedi, on vivra une autre petite vaguelette de froid » de la même durée, ajoute-t-il.

De la neige est également attendue au Québec dès mardi soir, jusqu’à mercredi. Des précipitations de deux à cinq centimètres sont anticipées dans les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent, et une faible quantité de neige dans les secteurs qui se trouvent au sud.

« Une petite neige sur une rue très froide, ça peut causer des désagréments », prévient Simon Legault, en soulignant que l’adhérence des voitures au sol est moins bonne dans ces conditions.

« C’est possible qu’au début de la semaine prochaine, il y ait un système qui touche le sud du Québec, le Centre-du-Québec [mais] ce n’est pas encore certain. On pourrait recevoir de la neige de façon peut-être un peu plus importante », poursuit le météorologue. On ne peut pas qualifier ce système de tempête pour le moment, selon Simon Legault.