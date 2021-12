Environnement

Crise de la biodiversité

Des experts réclament un « Plan Sud » pour le Québec

Si le Québec a un plan et des objectifs pour lutter contre les changements climatiques, on ne peut en dire autant en matière de protection de la biodiversité. C’est du moins l’avis de plusieurs organisations et experts québécois qui proposent un « Plan Sud » pour accélérer la protection des milieux naturels au sud du 49e parallèle.