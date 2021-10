Environnement

Équiterre tire la sonnette d’alarme sur les camions légers

Plus chers, plus polluants, plus gourmands en énergie : le portrait des camions légers dressé par l’organisation à but non lucratif québécoise Équiterre est peu reluisant, voire très alarmant. Les émissions de gaz à effet de serre des camions légers ont augmenté de 169 % en 30 ans, tandis que celles des voitures classiques ont baissé de 9 %. Pourtant, le nombre de camions légers circulant au Québec a triplé durant cette période. Comment inverser cette tendance ?