La quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture est plus importante que prévu, selon une nouvelle étude américaine. Et la viande a un bilan deux fois plus lourd que les plantes.

Mathieu Perreault La Presse

Fourrage

Quand une forêt est brûlée pour faire place à un champ de soja destiné à nourrir du bétail, il y a émission de gaz à effet de serre (GES) sur plusieurs plans. L’étude de Nature Food est la première à départager méticuleusement les émissions des différents gaz à effet de serre de chaque filière agricole. « Le résultat est une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’agriculture », explique Atul Jain, climatologue à l’Université de l’Illinois et auteur principal de l’étude.

« Nous sommes arrivés à un total qui est très proche des estimations les plus élevées [d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à l’agriculture]. C’est plus du tiers du total des émissions humaines. Ça veut dire, d’un autre côté, qu’on peut faire mieux. »

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU estimait que l’agriculture était responsable de 10 800 à 19 100 tonnes d’équivalent CO 2 (TgCO2eq) par année. Le total de M. Jain s’élève à 17 300 tonnes, et n’inclut pas le transport des exportations de nourriture – contrairement au GIEC. À noter : le quart des émissions des végétaux est lié à la production de fourrage pour l’alimentation animale.

Je ne pense pas que nos résultats signifient qu’il faut arrêter de manger de la viande, mais ils aident les gens qui veulent faire des choix en faveur du climat dans les différentes sphères de leur vie. Atul Jain, climatologue à l’Université de l’Illinois

Le palmarès des émissions agricoles Bœuf : 4200 tonnes par an (TgCO2eq) Riz : 2100 tonnes par an (TgCO2eq) Lait de vache : 1600 tonnes par an (TgCO2eq) Porc : 1200 tonnes par an (TgCO2eq) Poulet : 900 tonnes par an (TgCO2eq) Source : Nature Food

Protéines

La viande est-elle sauvée par les protéines ? Pas vraiment. Un kilogramme de bœuf, par exemple, émet de 30 à 35 fois plus de GES qu’un kilogramme de blé. Mais il ne contient que deux à trois fois plus de protéines que le blé entier.

Modification du territoire

Le tiers des émissions agricoles, selon M. Jain, est dû au travail de la terre – les labours et le défrichage, par exemple. « Certaines approches pour la culture et pour l’élevage génèrent beaucoup plus de gaz à effet de serre », dit M. Jain. Pour diminuer cet impact, « il y a, par exemple, des travaux sur les émissions de méthane liées à la digestion des vaches. La culture sans défrichage émet aussi beaucoup moins de gaz à effet de serre ». En fait, le « taux de conversion en protéines » du fourrage animal, soit l’efficacité des éleveurs à convertir les végétaux qu’ils donnent à manger aux animaux en viande (et autres protéines animales), varie beaucoup d’une région à l’autre de la planète.

Les protéines en chiffres 12 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Amérique du Nord 13 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Europe 4,9 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Amérique du Sud 10,5 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Chine 8,9 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Asie du Sud-Est 9,3 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Afrique du Nord 2,7 % : taux de conversion en protéines du fourrage animal en Afrique subsaharienne Source : Nature Food

Transport et pêches

La prochaine étape est d’incorporer au calcul les émissions du transport (liées aux exportations), ainsi que celles des pêches et de l’aquaculture. « Comme ça, on va avoir un portrait complet des émissions de différents choix alimentaires, de différentes sources des aliments », dit M. Jain.