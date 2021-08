Environnement

Des effets de la tempête tropicale Henri annoncés en Nouvelle-Écosse

(Montréal) Un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux a été émis pour la Nouvelle-Écosse par le Centre canadien de prévision des ouragans alors la tempête tropicale Henri devrait se déplacer de plus en plus vite vers la région de Nouvelle-Angleterre en fin de semaine et s’intensifier jusqu’au statut d’ouragan.