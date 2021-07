(Burnsville) Les dirigeants du Minnesota demandent aux résidants de cesser de se débarrasser illégalement des poissons dont ils ne veulent plus dans les étangs et les rivières de l’État, où ils rapportent trouver de plus en plus de poissons rouges géants.

Jean-Benoit Legault Associated Press

Le petit poisson rouge, qui peut atteindre la taille d’un ballon de football, rivalise avec les espèces indigènes pour se nourrir et contribue à la croissance des algues dans les lacs.

Dix poissons rouges géants ont ainsi été trouvés plus tôt ce mois-ci dans le lac Keller, près de Twin Cities, lors d’une opération de contrôle de la qualité des eaux.

Une vingtaine d’autres poissons ont été trouvés plus tôt cette semaine, dont certains qui mesuraient 45 centimètres et pesaient près de deux kilos.

« Veuillez ne pas relâcher votre poisson rouge dans les étangs et les lacs !, ont imploré les dirigeants sur Twitter. Ils deviennent plus gros que vous ne le pensez et ils contribuent à salir l’eau en remuant les sédiments au fond et en arrachant les plantes. »

Des responsables de la ville de Burnsville ont fait appel à Carp Solutions, une entreprise en démarrage qui développe des solutions pour contrôler la population de carpes, un cousin plus costaud du poisson rouge.

La compagnie utilise des fils électriques pour étourdir les poissons, qui flottent ensuite jusqu’à la surface. On peut alors les examiner. Les poissons ont ensuite été tués à Burnside.

Les poissons rouges et les carpes peuvent survivre dans les lacs gelés et ceux dont la qualité de l’eau est très mauvaise parce qu’ils peuvent être privés d’oxygène pendant de longues périodes, selon le quotidien Star Tribune. On les trouve habituellement tout d’abord dans les lacs les plus sains.