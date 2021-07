Selon les experts de l’UNESCO, la Grande Barrière d’Australie est affectée par le changement climatique – « sa plus grave menace » –, mais aussi la pollution des eaux et les activités humaines.

(Paris) Cinq scientifiques, spécialistes des coraux ou du climat, ont estimé jeudi que l’UNESCO avait « pris la bonne décision » en proposant d’inscrire la Grande Barrière de corail d’Australie sur la liste du patrimoine mondial en danger, un choix qui a fait grand bruit en Australie.

Agence France-Presse

Dans une lettre à la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay, transmise à l’AFP par l’organisation onusienne, ils disent vouloir « remercier l’UNESCO d’avoir pris l’initiative de reconnaître la menace que représente le changement climatique pour le bien du patrimoine mondial qu’est la Grande Barrière de corail », « l’un des endroits les plus beaux, les plus riches en biodiversité et les plus précieux de la planète ».

« L’UNESCO a pris la bonne décision en recommandant que le système de récifs le plus emblématique du monde soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril », ajoutent-ils.

La lettre, appuyée par un communiqué à paraître vendredi du Centre d’excellence de l’ARC pour les études sur les récifs coralliens (CoralCoE), dont le siège est à l’Université James Cook, est signée par cinq personnalités.

Il s’agit de l’océanographe Sylvia Earle, première femme à la direction scientifique du National Oceanic and Atmospheric Administration, héroïne de l’année 1998 pour Time Magazine, les professeurs Terry Hughes, directeur de CoralCoE, Ove Hoegh-Guldberg (études marines à la Queensland University, directeur adjoint de CoralCoE), Johan Rockström, directeur de l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam et Andréa Grottoli, présidente de l’International Coral Reef Society, directrice du réseau international de coordination de la recherche sur le blanchiment des coraux.

Le centre du patrimoine de l’UNESCO et ses organismes consultatifs ont préconisé la semaine dernière de placer la Grande Barrière sur la liste « en danger », trente ans après son inscription au patrimoine mondial.

Ces experts ont estimé qu’en dépit de mesures fortes prises par l’Australie, les perspectives à long terme pour l’écosystème s’étaient encore détériorées. La grande barrière est affectée par le changement climatique – « sa plus grave menace » –, mais aussi la pollution des eaux et les activités humaines.

Cette proposition, que le Comité du Patrimoine mondial examinera dans la deuxième quinzaine de juillet, a déclenché l’émotion en Australie, le gouvernement contestant un tel projet pour « le récif le mieux géré au monde » et dénonçant une « volte-face » de l’UNESCO.

Interrogés sur ces accusations, des responsables de l’UNESCO avaient nié toute « volte-face », soulignant que le dossier était sur la table depuis plusieurs années, avec le problème de qualité de l’eau soulevé dès 2014.

Les cinq scientifiques reconnaissent les autorités australiennes « ont fait des efforts pour traiter les menaces locales […], telles que la pollution par les sédiments et les nutriments des récifs coralliens côtiers ».

Mais ils rappellent que, selon l’UNESCO, les autorités n’ont pas atteint leurs objectifs de qualité de l’eau et déplorent eux-mêmes les dommages « tragiquement » causés au récif par « trois graves épisodes de blanchiment, alimentés par le réchauffement climatique ».