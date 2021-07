Environnement

Ouest américain et canadien

Les changements climatiques ont dopé la vague de chaleur, selon des experts

(Washington) Certes, l’ouest des États-Unis et du Canada aurait probablement connu ces derniers jours une vague de chaleur même sans les changements climatiques. Mais à cause de lui, l’ampleur et la sévérité des températures subies ont sans aucun doute été décuplées, selon de nombreux experts.