Une saison des ouragans plus active que la moyenne est à prévoir cette année, selon le Centre canadien de prévision des ouragans.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Il a de fortes possibilités qu’on ait un petit peu plus de tempêtes que la normale, ici au Canada », a affirmé Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes au sein du Centre canadien de prévision des ouragans, lors d’une présentation de l’aperçu de la saison des ouragans de 2021 jeudi après-midi.

Selon les prévisions, il devrait y avoir 13 à 20 tempêtes tropicales, 6 à 10 ouragans et 3 à 5 ouragans majeurs dans l’océan Atlantique. « On parle encore d’une saison active, mais probablement moins active que 2020 », a indiqué M. Robichaud.

L’année 2020 a enregistré une saison des ouragans exceptionnelle. « La saison 2020 fut une saison record. Au Canada, il y a eu huit tempêtes qui ont franchi la zone d’intervention, avec deux d’entre elles qui ont causé des impacts, telle que des pannes de courant dans le sud-est du Québec », a indiqué M. Robichaud.

En moyenne, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin de trois ou quatre ouragans par année, dont un ou deux touchent le sol canadien et deux ou trois autres menacent les eaux du large. Les météorologues et les scientifiques d’Environnement et Changement climatique Canada s’attendent à ce que ce nombre soit plus élevé cette année.

Officiellement, la saison s’étend du 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l’Atlantique est suffisamment élevée pour être propice à un cyclone tropical. Généralement, le risque qu’un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste dans les mois d’août, septembre et octobre.

Les systèmes de prévisions météorologiques de pointe d’Environnement et Changement climatique Canada rappellent que les Canadiens seront avisés des jours à l’avance lorsqu’une tempête tropicale ou un ouragan approche.

Nouvelle nomenclature

À partir de cette année, les ouragans dans l’Atlantique ne seront plus nommés avec des lettres de l’alphabet grec.

Depuis 1978, les prénoms des ouragans sont basés sur une liste alphabétique alternant entre des prénoms féminins et masculins. La liste ne comporte que 21 lettres sur 26, puisque les lettres Q, U, X, Y et Z sont exclues.

Lorsque tous les prénoms de la liste sont épuisés, les lettres de l’alphabet grec sont utilisées. C’est ce qui s’est produit en 2020, pour la deuxième fois dans l’histoire.

Le comité des ouragans de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a donc établi une liste de noms secondaire qui sera utilisée s’il y a plus de 21 ouragans qui se produisent au cours de la saison.