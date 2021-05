Environnement

Prévenir les pandémies

Gabon et Costa Rica plaident pour la lutte contre le trafic des espèces sauvages

(Libreville) Le Gabon et le Costa Rica ont plaidé lundi pour un nouvel accord international aux Nations unies pour combattre plus efficacement la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages afin de lutter contre leur extinction et prévenir les pandémies.