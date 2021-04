Environnement

Sommet sur le climat

Trudeau pressé d'aller au-delà des mots

(Montréal) À la veille du Sommet sur le climat, qui réunira plusieurs dirigeants mondiaux, des groupes écologistes et syndicaux pressent le gouvernement Trudeau de faire preuve de plus d’ambition et d’assurer un leadership qui va au-delà des mots en matière de lutte contre les bouleversements climatiques.