2020, l’année du gaspillage

La pandémie mondiale aura profondément marqué l’année 2020 et nos habitudes de consommation y compris. Cette année sera donc aussi celle… du gaspillage : on a jeté plus de nourriture, délaissé le « réutilisable » au profit du « à usage unique » et adopté une foule d’articles « jetables ». Tour d’horizon d’une tendance qui ne fait pas de bien à la planète.