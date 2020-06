(Québec) Le gouvernement Legault veut mettre « les mains dans le plat de bonbons » et s’emparer le plus rapidement possible de la cagnotte de près de 2 milliards du Fonds vert.

Patrice Bergeron

La Presse canadienne

C’est ce que soupçonne l’opposition officielle qui a critiqué la pertinence d’étudier actuellement le projet de loi 44 sur la réforme de la gestion du Fonds vert.

Le gouvernement fait de l’adoption de ce projet de loi une priorité, puisque c’est un des rares qu’il a choisis de faire cheminer en commission parlementaire dans cette session allégée.

Or le projet de loi 44 prévoit notamment l’abolition du Conseil de gestion du Fonds vert, un organisme indépendant qui attribue les 1,8 milliard à des projets visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). C’est le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui déciderait donc lui-même d’allouer les fonds.

Selon la porte-parole libérale en environnement, Marie Montpetit, le ministre cherche ainsi à en faire un fonds discrétionnaire, ce qui n’est absolument pas souhaitable dans un contexte où la lutte aux changements climatiques doit être une priorité.