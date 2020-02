Le rapport fédéral déposé le mois dernier indique que le Canada est en bonne position pour respecter l’un de ses engagements cruciaux en matière de changement climatique — produire au moins 90 % de l’électricité non industrielle à partir de sources n’émettant pas de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Le Canada semble en voie de remporter une victoire sur le front de la lutte au changement climatique, selon un récent rapport du gouvernement remis aux Nations unies.

Bob Weber

La Presse canadienne

Le rapport fédéral déposé le mois dernier indique que le Canada est en bonne position pour respecter l’un de ses engagements cruciaux en matière de changement climatique — produire au moins 90 % de l’électricité non industrielle à partir de sources n’émettant pas de gaz à effet de serre d’ici 2030.

« Oui, c’est une bonne nouvelle », a déclaré David Sawyer, de l’Institut pour l’IntelliProspérité, un groupe de recherche et d’élaboration de politiques de l’Université d’Ottawa.

« Cela montre que les provinces et le gouvernement fédéral ont fait beaucoup et qu’ils ont réussi à faire plus que nous le pensions. »

Le rapport prévoit que d’ici 2030, environ 536 térawatts d’électricité proviendront de la production hydroélectrique, nucléaire et renouvelable. Le document anticipe que seulement 55 térawatts seront produits à partir de combustibles fossiles.

Cela n’inclut pas l’énergie produite par l’industrie pour son propre usage. On prévoit qu’environ 44 % de cette énergie proviendra de sources non émettrices de GES.

L’évaluation est basée sur les politiques déjà en place et au moins partiellement mises en œuvre. Si les projections se réalisent, cela signifiera que les rejets des services publics d’électricité — l’une des principales sources d’émissions du Canada — auront diminué de 80 % par rapport à 2005.

« Nous avons soutiré près de 100 mégatonnes de notre objectif, a déclaré M. Sawyer. C’est une réduction très importante depuis 2005. »

Pas plus tard que l’an dernier, les projections pour le Canada étaient de 85 % de la production d’électricité exempte de GES — laissant entrevoir le non-respect d’un autre engagement international du pays.

M. Sawyer attribue le portrait plus favorable à de meilleures connexions hydroélectriques entre les provinces et aux nouvelles règles fédérales sur le prix des combustibles fossiles.

« C’est la raison pour laquelle nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Le succès prévu démontre qu’une législation efficace sur le changement climatique peut combiner des réglementations et des taxes sur le carbone, a affirmé M. Sawyer. La réglementation a forcé l’abandon de la production d’électricité au charbon, mais les taxes ont produit l’impulsion finale.

Dans l’ensemble, le Canada aura encore un long chemin à parcourir.

Les politiques actuelles devraient réduire les émissions du pays à 673 mégatonnes d’ici 2030. L’objectif est de 511 mégatonnes.

Le rapport à l’ONU promet de nouvelles mesures sur les changements climatiques, comme une norme sur les carburants propres qui vise à amener le Canada à 77 mégatonnes de son objectif. Mais le document n’offre aucune réponse ferme sur la façon de combler cet écart.

Le Canada s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et a promis d’être carboneutre d’ici 2050.