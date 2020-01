(Saint-Sauveur) Québec instaurera une consigne de 25 cents sur les bouteilles de vin et de spiritueux et de 10 cents sur tous les contenants de boisson prête à boire de 100 ml à 2 L – comme les bouteilles d’eau et de jus en plastique et les cartons de lait. La mesure entrera en vigueur progressivement à compter de l’automne 2022, après les élections générales.

Tommy Chouinard

La Presse

Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, ont dévoilé le plan de consigne élargie jeudi, en marge d’une réunion du caucus caquiste pour préparer la rentrée parlementaire. La mesure permettra d’augmenter le taux de récupération de ces bouteilles qui se retrouvent bien souvent dans les dépotoirs. Plus de quatre milliards de contenants seront désormais consignés chaque année.

« Actuellement, le système consigne les bouteilles de bière et aussi les bouteilles de boisson gazeuse, mais ça s’arrête là. À l’avenir, on va consigner toutes les bouteilles de verre, de carton, de métal et de plastique, et les bouteilles de vin et de spiritueux », a affirmé M. Legault. « C’était demandé depuis longtemps », « des gouvernements ont essayé » d’élargir la consigne pour ensuite y renoncer en raison de pressions venant de lobbys, mais « on a résisté parce que c’est le souhait de la population de vivre enfin avec les normes qu’on devrait se donner au XXIe siècle ».

La consigne élargie aux contenants de type carton multicouche sera mise en application plus tard, en 2024. « C’est un peu plus loin, mais évidemment il faut faire les choses dans l’ordre », a dit M. Legault.

Un réseau de centres de dépôt sera déployé. Il sera constitué de points de récupération chez les détaillants et de centres créés par le privé.

« C’est l’industrie elle-même qui va mettre en place le système », a précisé M. Charette. Ainsi, les entreprises qui mettent en marché les contenants de boisson « auront la responsabilité financière, opérationnelle et communicationnelle » du nouveau système à travers un organisme reconnu par RECYC-QUEBEC. Les entreprises devront s’assurer que 75% des contenants consignés seront récupérés et recyclés en 2025 et que 90% de ces contenants le seront en 2030. Elles subiront des pénalités si elles n’atteignent pas les cibles.

Elles auront un an pour déposer un plan de déploiement de la consigne. « Ce plan devra proposer un réseau accessible et efficace de récupération présent sur tout le territoire », accessible à la population, précise le gouvernement.