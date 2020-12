Un nouveau système amènera entre 5 et 10 cm de neige mercredi pour la majorité des secteurs du Québec.

Le Québec aura son tapis blanc après de nombreux jours de précipitations abondantes de pluie et de températures au-dessus des normales.

Alice Girard-Bossé

La Presse

La pluie des 24 et 25 décembre a notamment causé bien des ravages dans la grande région de Québec. De 40 à 110 mm de pluie sont tombés par endroits, forçant l’évacuation de centaines de personnes à la suite du gonflement de nombreuses rivières.

Beaucoup de records ont été battus en cette journée de Noël. À Montréal, le mercure est monté à 13,6 °C, soit près de 2 °C de plus que le précédent record de 1964. La ville de Québec a atteint 10,1 °C, dépassant le record de 8,3 °C de 1964. Dans les prochains jours, des températures plus froides et quelques flocons viendront toutefois changer cette tendance.

« Mardi sera une belle journée pour l’ensemble de la province », affirme Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada. Les températures seront toutefois sous les normales saisonnières. Les températures devraient rester sous la barre des - 10 °C pour toute la province. Avec le refroidissement éolien, la température ressentie devrait se rapprocher de - 20.

Après la pluie… la neige

Un nouveau système amènera entre 5 et 10 cm de neige mercredi pour la majorité des secteurs du Québec. Quelques gouttes pourraient tomber dans le sud de la province au cours de la nuit de mercredi à jeudi, mais « il devrait y avoir un tapis blanc quand même pour le 1er janvier », indique M. Petit.

Une alternance de soleil et de nuages est attendue pour jeudi et vendredi. Des averses de neige seront également à prévoir.

Un nouveau système dépressionnaire pourrait venir causer certaines averses de pluie sur le Québec au lendemain du Nouvel An. La quantité de pluie ne devrait toutefois pas dépasser 20 mm, ce qui est « beaucoup moins que ce qu’on vient d’avoir dans les derniers jours », souligne M. Petit. Il pourrait également y avoir de la pluie verglaçante dans certains secteurs.

Les températures des prochains jours se rapprocheront des normales de saison, qui sont d’environ - 4 °C à cette période de l’année.