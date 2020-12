Accord de Paris, cinq ans plus tard

Greta Thunberg critique les « promesses vides »

(Stockholm) Pour le cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat, la militante suédoise Greta Thunberg a critiqué vendredi les « objectifs hypothétiques et lointains » et les « promesses vides », appelant à nouveau à l’action immédiate à l’occasion d’une journée d’actions de son mouvement Fridays for Future vendredi.