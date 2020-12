Planète bleue, idées vertes

La géothermie dans les écoles québécoises

Et si on utilisait l’eau gisant 500 mètres sous terre pour chauffer et climatiser les écoles du Québec ? C’est le projet qu’une équipe de spécialistes québécois souhaite mettre sur pied afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.