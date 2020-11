Dix organisations environnementales dénoncent jeudi l’obstruction du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) face aux efforts déployés dans le but d’atteindre la cible de 17 % d’aires protégées d’ici la fin de l’année.

Éric-Pierre Champagne

La Presse

Des organisations comme Nature Québec, la Fondation David-Suzuki, la Société pour la nature et les parcs (SNAP), Greenpeace et l’Action Boréale accusent le MFFP d’être devenu le ministère de « l’industrie forestière ». Le ministère se présenterait à la table de travail sur les aires protégées en négociant « avant tout pour l’industrie et contre l’environnement ».

Ces organisations demandent au premier ministre François Legault d’intervenir, d’autant plus que le temps presse pour atteindre l’objectif d’ici le 31 décembre. Le Québec compte actuellement 10,7 % d’aires protégées sur son territoire.

Le MFFP bloquerait notamment tout projet d’aire protégée sur des terres publiques. Dans certains cas, des secteurs sont également visés par des coupes forestières.

Les groupes environnementaux craignent aussi que les prochaines aires protégées se retrouvent uniquement dans le nord du Québec, excluant ainsi le sud, où les besoins sont tout aussi importants.