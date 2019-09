(Playa Hermosa) « Du respect ! » : le guide Raul Fernandez harangue sa petite troupe dans la nuit devant l’océan Pacifique du Costa Rica, à Playa Hermosa (nord-est) avant de se lancer dans l’obscurité sur les traces des tortues de Kemp.

Agence France-Presse

Raul Fernandez, 41 ans, guide depuis 12 ans les touristes vers les tortues de Kemp (Lepidochelys kempii) qui viennent déposer leurs œufs sur ces rivages de juillet à décembre, à quelques mètres des vagues déferlantes appréciées des surfeurs du monde entier.

Présente dans toute la zone tropicale, cette espèce est considérée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme l’une des plus menacées des tortues marines. La population a chuté sévèrement dans les années 1950 et 1960 en raison de la chasse des œufs et des individus adultes, mais les mesures de protection commencent à faire leur effet.

Pour protéger les nids, des gardes armés patrouillent la nuit sur la Playa Hermosa contre les braconniers qui volent les œufs. Ceux-ci n’ont pas de qualités gustatives et même, aux dires de Raul Fernandez, « les manger peut vous faire vomir ». Pour le malheur des tortues, ces œufs blancs et sphériques ont cependant la réputation d’avoir des vertus aphrodisiaques, et font en conséquence l’objet d’un juteux trafic.

Protéger les œufs de l’homme

Mais le guide ne croit pas à l’efficacité de la répression. Dans le petit groupe qu’il mène à la clarté de la lune, deux petites filles font l’objet de toutes ses attentions : « contre le braconnage, nous comptons sur cette génération. Nous montrons aux enfants cette richesse de la nature pour qu’ils protègent les tortues à l’avenir », explique Raul Fernandez.

PHOTO EZEQUIEL BECERRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Un œuf de tortue.

Après une quinzaine de minutes de marche sur la plage, Raul Fernandez repère des traces venues de la mer. Au bout de la piste, elle est là, déposant ses œufs, qui peuvent atteindre la centaine, dans le trou qu’elle a creusé dans le sable à environ 50 centimètres de profondeur.

Son devoir pour la perpétuation de l’espèce accompli, la tortue d’une cinquantaine de kilos fait des mouvements chaloupés pour tasser le sable au-dessus du nid, puis regagne les eaux du Pacifique sans s’attarder.

PHOTO EZEQUIEL BECERRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Un nid de tortues Kemp.

Pour protéger les œufs de l’homme, son principal prédateur sur la plage, les gardes du Refuge de la vie sauvage de Playa Hermosa en prélèvent chaque année entre 10 000 et 15 000. Après quelque 45 jours d’incubation les nouveau-nés sont relâchés sur la plage : « un sur mille échappera aux prédateurs et deviendra adulte », commente Mauricio Salazar, 40 ans, l’administrateur du Refuge.