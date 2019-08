Naissance rarissime de jumeaux pandas géants en Belgique

«Les équipes de Pairi Daiza et du China Conservation and Research Center for the Giant Panda ont l'immense joie de vous annoncer la naissance de deux bébés pandas géants à Pairi Daiza», ont annoncé les responsables du parc dans un communiqué.

Les deux petits pandas, un mâle et une femelle, sont nés jeudi à deux heures d'intervalle. Ils pèsent respectivement 160 et 150 grammes et ont été provisoirement nommés «baby boy» et «baby girl». La mère avait été inséminée en avril 2019. Avec cette double naissance, Pairi Daiza compte désormais cinq pandas géants, ont-ils précisé.

Les responsables du parc animalier belge se sont félicités de la date de la naissance, le 8 août, ou 08/08, car ce chiffre est celui de la chance dans la culture chinoise.

Ils ont annoncé la décision de placer alternativement un des petits en couveuse et de le nourrir au biberon. «Lors de naissances gémellaires de pandas géants, rarissimes tant en milieu naturel que parmi les hommes, il est en effet fréquent qu'un des deux bébés décède», ont-ils cependant averti.