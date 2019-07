Paris se déclare en «état d'urgence climatique»

Agence France-Presse

Paris La Ville de Paris s'est déclarée en « état d'urgence climatique », comme de nombreuses villes dans le monde ou plus récemment les Parlements du Royaume-Uni et d'Irlande, et a annoncé le lancement d'une «Académie du climat» à destination des jeunes, après un vote mardi en conseil de Paris.

Il faut «tenir les objectifs de l'Accord de Paris» adopté en décembre 2015, a plaidé l'adjointe chargée de l'Environnement à la maire de Paris, Célia Blauel, avant d'ajouter que «Paris, à l'instar de nombreuses villes, déclarait l'urgence climatique». Dans son voeu, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a décidé la création d'une «Académie du climat» qui a pour ambition d'«offrir aux jeunes et volontaires du climat, un lieu participatif et éducatif, gratuit» et ainsi former et sensibiliser ce public aux sujets environnementaux tout au long de leur scolarité ou encore permettre l'«élaboration de projets environnementaux».

Agrandir Anne Hidalgo AFP