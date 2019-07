Le Canada, l'un des plus gros producteurs de déchets de la planète

Marc Thibodeau

La Presse La Presse Les Canadiens figurent parmi les plus grands producteurs de déchets de la planète, selon un nouveau rapport qui passe en revue la performance de près de 200 pays dans ce domaine.

En proportion, seuls les habitants de Bahreïn et des Comores (906,7 et 813,3 kg par personne) produisent annuellement plus de rebuts municipaux solides que la population canadienne (777 kg). Les Américains arrivent tout juste derrière (773 kg). La firme britannique de gestion de risques qui a produit le rapport, Verisk Maplecroft, relève par ailleurs que le Canada recycle 24 % des déchets municipaux en question, ce qui le place loin derrière les pays occidentaux les plus performants comme l'Allemagne (68 %). Les États-Unis font meilleure figure (35 %). Après avoir extrait de la base de données les résultats canadiens à la demande de La Presse, un porte-parole de la firme, Jason McGeown, a relevé hier que le pays produisait par habitant une quantité « démesurée » de déchets.

Agrandir Le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, note qu'il est « désolant » de constater à quel point le Canada fait piètre figure dans la comparaison internationale produite par Verisk Maplecroft. PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Il a précisé que la situation globale du Canada paraissait malgré tout moins préoccupante que celle de son voisin américain, responsable à lui seul de 12 % de la production mondiale de déchets municipaux solides, alors qu'il représente 4 % de la population globale. M. McGeown évoque notamment le fait qu'Ottawa s'est engagé, contrairement à Washington, à respecter plusieurs conventions internationales visant à limiter l'exportation de déchets. « Ça indique que les autorités sont plus déterminées à s'attaquer au problème [de la prise en charge des déchets] même si la situation sur le terrain est moins claire », a indiqué le porte-parole. Il a évoqué à l'appui de ce bémol la crise suscitée dans l'industrie canadienne du recyclage par la décision de pays comme la Chine de ne plus accepter l'importation de déchets plastiques. La politique passée de Pékin a permis à nombre d'États riches de remettre à plus tard les investissements en infrastructure requis pour prendre en charge leurs déchets localement, récupérer et traiter efficacement les matières recyclables et encourager le développement de pratiques environnementales plus saines du côté des fabricants. « Désolant » Le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, note qu'il est « désolant » de constater à quel point le Canada fait piètre figure dans la comparaison internationale produite par Verisk Maplecroft. D'autant qu'un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déjà sonné l'alarme à ce sujet l'année dernière, note le militant.

« Nous sommes parmi les plus grands producteurs de déchets par personne et on ne peut pas se consoler en se disant qu'on se rattrape au niveau de la récupération et du recyclage. » – Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets