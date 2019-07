Glyphosate: l'Autriche interdit un herbicide controversé

Pourquoi le glyphosate est-il si controversé ?

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé a classé en 2015 le glyphosate « pur » comme un agent « probablement cancérogène pour les humains ». Le géant agrochimique Monsanto et sa société mère Bayer soutiennent plutôt que les herbicides à base de glyphosate sont utilisés en toute innocuité depuis plus de 40 ans et qu'ils sont approuvés dans plus de 160 pays. N'empêche, aux États-Unis, Monsanto est visé par un déluge de 13 400 poursuites. Depuis l'été dernier, trois jurys californiens ont condamné Monsanto et Bayer à accorder des sommes extraordinaires à des personnes souffrant d'un lymphome non hodgkinien. Au Canada, trois demandes d'autorisation d'action collective ont été déposées en l'espace de quelques semaines. Les plaignants, qui ont tous souffert d'un lymphome non hodgkinien, attribuent leur cancer à l'usage de l'herbicide Roundup.

Que dit Santé Canada, qui autorise l'usage de pesticides au pays, au sujet du glyphosate ?

Diverses études publiées dans les revues scientifiques portant sur des groupes d'agriculteurs ont observé que l'usage de produits à base de glyphosate augmentait leur risque de souffrir d'un lymphome non hodgkinien. D'autres n'ont trouvé aucun lien. Au sein de la communauté scientifique, le débat fait toujours rage.

À l'instar de toutes les agences réglementaires nationales des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Santé Canada a cependant tranché, en 2017, qu'il était « peu probable » que le glyphosate représente un risque de cancer pour les humains.

Le CIRC a mené une évaluation du danger, alors que Santé Canada a évalué le risque. Quelle est la différence ? Santé Canada prend en considération le niveau d'exposition réel des agriculteurs et des particuliers.

- Avec la collaboration de l'Agence France-Presse et de Reuters