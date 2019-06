Planète bleue, idées vertes: finies les poubelles individuelles

Il faut regarder sous les bureaux pour constater ce que le siège social de CAE a de particulier.

Ici, il n'y a pas de poubelles individuelles.

À la place, des îlots de tri ont été installés dans les aires de travail, chacun doté de quatre bacs : un pour le papier et le carton, un pour les autres matières recyclables, un pour les matières organiques et un pour les déchets ultimes.

L'idée, née de la volonté des employés d'en faire plus pour l'environnement, n'était pas une mince tâche : quelque 4300 personnes travaillent dans ces immenses locaux de 1 million de pieds carrés, situés au bout des pistes de l'aéroport de Dorval.

« On a enlevé 8000 poubelles », explique à La Presse Claire Aubert, chef de groupe, environnement, santé et sécurité de l'entreprise spécialisée en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité et de la santé.

S'il y a eu des réticences de la part de certains employés au départ, l'initiative est maintenant source de fierté, notamment pour Marie-Claire Caillard, qui travaille au soutien à l'ingénierie.