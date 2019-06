Des organismes forment une alliance de nettoyage des cours d'eau

Quatre organisations environnementales s'unissent cet été pour la santé des cours d'eau québécois. Les citoyens de partout au Québec sont appelés à se mobiliser pour débarrasser les berges des déchets. Ces corvées sont le vecteur d'un message plus large : réduire la consommation de matières non durables est essentiel à la protection de l'écosystème.

Cette grande bataille contre les déchets est orchestrée par le Défi Saint-Laurent, la Mission 100 tonnes, le Grand Nettoyage des rivages canadiens (partenariat entre WWF-Canada et Ocean Wise) et Parley for the Oceans.

Chaque organisme a une stratégie d'actions orientée vers le même objectif : réduire les conséquences des déchets, particulièrement du plastique, sur les cours d'eau, les milieux aquatiques et les océans.

« Tant qu'à travailler pour cette même cause, nous avons décidé de joindre nos expertises et nos actions pour avoir le meilleur impact », explique Sophie Paradis, directrice pour le Québec à WWF.

Le Grand Nettoyage des rivages canadiens de WWF permet aux citoyens de créer leurs propres équipes et missions d'enlèvement des déchets dans leur coin de pays. En milieu professionnel, à l'école, en famille ou entre amis, l'initiative permet une mobilisation autonome qui a mené à 894 corvées en 2019 seulement, pour 411 712 kg de déchets retirés des berges et rivages du pays.

De nombreuses options

La mobilisation citoyenne de la Mission 100 tonnes en est à sa deuxième saison. Comme son nom l'indique, l'initiative québécoise vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète, en commençant par le Saint-Laurent. Un peu plus de 26 tonnes ont déjà été ramassées. Scientifique spécialisée sur la pollution plastique dans les océans, Lyne Morissette, co-instigatrice du mouvement, voit l'objectif de 100 tonnes comme un « prétexte pour montrer aux gens que tout le monde peut participer ».

Le procédé est simple : les citoyens n'ont qu'à ramasser les déchets et envoyer le poids accompagné d'une photo à l'organisme, qui compile la quantité totale retirée des cours d'eau. La Mission 100 tonnes fera le tour de 23 villes au Québec cet été.

Le Défi Saint-Laurent s'adresse pour sa part aux entreprises et établissements récréotouristiques. Offrant une visibilité accrue aux participants (publications sur les réseaux sociaux, plaque de reconnaissance, promotion sur les plateformes médiatiques, etc.), l'organisme Stratégies Saint-Laurent leur demande en contrepartie de s'engager à minimiser leur consommation de plastique. Des activités de nettoyage des berges du Saint-Laurent sont au menu du programme d'engagement.

Finalement, l'organisme international Parley for the Oceans se déploie dans tout le Canada en deux missions de nettoyage, l'une à l'ouest, l'autre à l'est. Tout le mois de juillet, des ambassadeurs de l'organisme seront au Québec, avant de s'attaquer aux Grands Lacs, en août. « En tout, on va couvrir 500 000 km de plage, en région côtière, océanique, sur les bandes riveraines ou les lacs », explique Anne Marie Asselin, ambassadrice côte est pour Parley.