Un célèbre chef indigène discute Amazonie avec le pape

En tournée européenne, le chef Raoni veut alerter sur la déforestation de l'Amazonie et tente de collecter un million d'euros pour la protection de la réserve de Xingu, au Brésil, face aux menaces que font peser sur elle les exploitations forestières et les industries agroalimentaires.

Le Vatican n'a pas communiqué sur la rencontre, se contentant de diffuser des photos où l'on voit les deux hommes échanger des cadeaux et le pape serrer Raoni dans ses bras.

Le pontife argentin s'était rendu en janvier 2018 à Puerto Maldonado, cité rurale du sud-est du Pérou entourée de la jungle amazonienne, où avaient convergé des milliers d'indigènes péruviens, brésiliens et boliviens.

«Probablement, les peuples autochtones amazoniens n'ont jamais été autant menacés sur leurs territoires», avait alors noté François. Il avait aussi dénoncé «la forte pression des grands intérêts économiques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois, l'or, les monocultures agro-industrielles».

Pour le pape, ce premier voyage en Amazonie avait constitué un puissant coup d'envoi aux préparatifs de l'assemblée mondiale des évêques (synode) d'octobre 2019, consacrée à cette forêt qui occupe 43% de la superficie de l'Amérique du Sud et où vivent près de trois millions d'indigènes.

L'Église catholique est consciente de l'histoire sanglante de l'évangélisation de l'Amérique latine au XVIe siècle et reconnaît qu'elle n'a pas toujours traité avec respect les peuples d'Amazonie.

Mais elle est aujourd'hui engagée dans de nombreux projets pour aider les peuples amazoniens à préserver leurs coutumes et leur identité.

L'Amazonie abrite 20% de l'eau douce non gelée de la planète, 34% des forêts primaires et 30 à 50% de la faune et la flore du monde. Ce poumon vert se répartit sur neuf des 12 pays de l'Amérique du Sud, en premier lieu le Brésil (67%), la Bolivie (11%) et le Pérou (13%).

Dans son encyclique Laudato si, son texte à tonalité très sociale sur l'écologie, le pape a dénoncé l'exploitation de la forêt amazonienne par «d'énormes intérêts économiques internationaux».

«Opposition de gauche»