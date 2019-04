La moitié des sites du patrimoine mondial pourraient perdre leurs glaciers d'ici 2100

Pour cette étude, les auteurs ont dressé le premier inventaire des glaciers situés sur des sites du patrimoine mondial, documentant environ 19 000 glaciers, soit 9 % des glaciers de la planète, a indiqué l'IUCN, organisation connue pour sa Liste rouge des espèces menacées d'extinction.

Certains de ces glaciers figurent parmi les plus emblématiques du monde, comme le grand glacier d'Aletsch dans les Alpes suisses, celui du Khumbu dans l'Himalaya ou le Jakobshavn au Groenland.

Selon l'étude, 33 % à 60 % du volume total de glace présent en 2017 dans les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO aura disparu d'ici 2100. Le pourcentage dépendra de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

« Il est urgent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. C'est le seul moyen d'éviter le déclin durable et irréversible des glaciers et les conséquences sociales, économiques et migratoires majeures qui en découlent », a déclaré dans un communiqué Jean-Baptiste Bosson, auteur principal de l'étude.

Si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter comme au cours des dernières décennies, soit un niveau d'émissions dites « élevées », les scientifiques prévoient la disparition des glaciers d'ici à la fin du XXIe siècle dans 21 des 46 sites naturels du patrimoine mondial.

« Même dans un scénario basé sur des émissions faibles », respectant les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, « 8 des 46 sites du patrimoine mondial verront leurs glaciers disparaître d'ici 2100 », a alerté l'IUCN.

« La perte de ces glaciers emblématiques serait une tragédie et aurait des conséquences majeures sur la disponibilité des ressources en eau, sur l'élévation du niveau de la mer et les régimes climatiques », a déclaré Peter Shadie, directeur du Programme du patrimoine mondial de l'UICN, cité dans le communiqué.

Selon l'étude, plusieurs sites du patrimoine mondial seront fortement touchés par la hausse des températures ces prochaines années.

Le parc national de Los Glaciares, en Argentine, où se situent certains des plus grands glaciers de la planète, devrait enregistrer une très importante perte de glace, environ 60 % du volume actuel, selon l'étude.

En Amérique du Nord, le Parc international de la paix Waterton-Glacier (États-Unis et Canada), le Parc national Rocky Mountain (Canada) et le parc national Olympique (États-Unis) devraient perdre plus de 70 % de leurs glace d'ici 2100, et ce « même si les émissions de CO 2 diminuent considérablement » ces prochaines années, a averti l'IUCN.

En Europe, la disparition de petits glaciers est prévue dans le site du mont Perdu, dans les Pyrénées, massif transfrontalier franco-espagnol, d'ici 2040.