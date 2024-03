Les 1600 auxiliaires d’enseignement de l’Université de McGill ont annoncé qu’ils seront en grève à partir de lundi, alors que s’amorce le sprint final de la session universitaire.

Laurie Trottier La Presse Canadienne

Les auxiliaires d’enseignement de l’université ont voté à 87,5 % en faveur d’un mandat de grève de huit semaines la semaine dernière.

Le principal point en litige demeure les salaires, dit Fanny Teissandier, assistante d’enseignement en anthropologie depuis l’automne 2023.

En entrevue avec La Presse Canadienne, celle-ci soutient que les négociations visent à réduire la disparité entre les salaires moyens offerts à l’Université McGill et ceux d’autres universités auxquelles l’établissement se compare, qui se situent à 46,36 $ l’heure. « Il y a vraiment une très très grande différence quand on sait que les salaires des auxiliaires d’enseignement (de l’Université de McGill) s’élèvent à 33,03 $ », précise-t-elle.

Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN (FNEEQ-CSN), a réagi par voie de communiqué, samedi. « La négociation a été décevante pour le syndicat, car le comité de négociation a fait preuve de flexibilité et il a reçu très peu d’ouverture en échange de la part de l’Université. Le mandat de grève est fort et nos membres ne reculeront pas avant d’avoir obtenu une offre salariale respectueuse », a-t-elle affirmé.

Les travailleurs souhaitent également que les heures de cours qui leur sont attribuées soient indexées par rapport au nombre d’étudiantes et d’étudiants, une mesure qui leur garantirait un certain nombre d’heures. « McGill est en train de diminuer les heures contractées aux auxiliaires d’enseignement (ce qui) met en danger la rémunération des auxiliaires d’enseignement et aussi met en péril la qualité de l’éducation que les auxiliaires d’enseignement sont capables d’assurer auprès des étudiants », ajoute à ce sujet Mme Teissandier.

Le comité de négociation est composé de trois membres de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé-es employé-es de McGill (AÉÉDEM) et d’un conseiller de la FNEEQ-CSN. Les négociations quant au renouvellement de la convention collective de ces travailleurs ont commencé en septembre dernier.

Dès lundi, un fonds de grève sera accessible aux assistants d’enseignement. Si ceux-ci participent à 20 heures d’activité de grève hebdomadaire, ils pourront obtenir 350 $ par semaine, la majeure partie étant payée par la FNEEQ-CSN.

Répercussions pour la communauté étudiante

Les auxiliaires d’enseignement sont des étudiants diplômés inscrits à l’Université McGill qui aident et encadrent les étudiants dans leurs études. De manière générale, ces derniers sont responsables de corriger les travaux universitaires, de mener des séminaires, de s’occuper de certaines tâches administratives et de répondre aux courriels, en plus de rencontrer les étudiants en dehors des heures de cours pour les conseillers sur leurs travaux et leurs examens à venir.

Selon Mme Teissandier, la grève pourrait avoir des répercussions sur les étudiants de premier cycle. « Ces répercussions vont vraiment dépendre de la durée de la grève. Sinon, effectivement, les étudiants de premier cycle pourraient avoir de la difficulté à obtenir leurs notes finales pour les cours dans lesquels ils sont inscrits actuellement », précise-t-elle.

Celle-ci espère ainsi que l’Université ne fera pas traîner le conflit de travail jusqu’à la fin de la session.

« Les auxiliaires d’enseignement sont vraiment des travailleurs essentiels, ajoute-t-elle. Il est temps que les auxiliaires d’enseignement soient traités avec respect et dignité pour protéger leurs conditions de vie, mais aussi la mission d’éducation de McGill. »