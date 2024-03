Programmes particuliers La « troisième vitesse » ne braque plus la CSQ

Les parents et les enseignants les réclament, le gouvernement Legault les voit dans sa soupe. Voilà qu’à son tour, le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) change son discours sur les programmes particuliers au secondaire (en danse, en musique, en soccer, etc.), juge « réducteur » d’en parler encore comme d’une « troisième vitesse » et considère le dossier comme une priorité qui sera au cœur de son congrès de juin.