(Québec) Accusé d’être le « King des déficits », le premier ministre François Legault réplique que le trou de 11 milliards de dollars pour 2024-2025 est « raisonnable » par rapport à la taille de l’économie du Québec. Il s’engage entre autres à faire le ménage dans la « bureaucratie » pour le résorber, comme en réduisant le nombre de fonctionnaires qui a bondi sous sa gouverne.

Lors du dépôt de son sixième budget mardi, le ministre des Finances, Eric Girard, a reconnu que le déficit de 11 milliards – quatre fois plus gros que prévu – est le plus élevé de l’histoire en chiffre absolu.

Ce qu’il faut savoir sur le budget du Québec 2024

Lors d’un point de presse mercredi, François Legault s’est employé à relativiser le poids de ce boulet alors que le Parti libéral l’a accusé d’avoir perdu le contrôle des dépenses et d’être le « King des déficits ».

Si l’on ne tient pas compte des versements au Fonds des générations qui sert à réduire la dette, le déficit comptable – donc revenus moins dépenses – se chiffre à 8,8 milliards, a fait valoir M. Legault.

« C’est 1,5 % du PIB, je pense que c’est quelque chose de raisonnable », a-t-il soutenu. « On ne peut pas regarder ça en valeur absolue, il faut tenir compte de l’inflation ou du PIB. »

« J’ai vu beaucoup de monde dire : déficit record. Dans l’histoire du Québec, il y a eu cinq fois des gouvernements qui ont eu un plus gros déficit que nous autres », a-t-il ajouté. « On a eu deux gouvernements du PLQ qui ont eu des déficits de 3,1 % et 3,3 % du PIB », a-t-il plaidé. C’était dans les années 90. « Et trois gouvernements du PQ ont eu des déficits de 1,7 %, 3,8 % et 4,7 % du PIB. » C’était en 1980-1981 dans le dernier cas, lors de la récession et le choc pétrolier.

Quant au déficit de son propre gouvernement, « il faut tenir compte qu’il y a un ralentissement économique, qu’il y a une situation spéciale chez Hydro-Québec à cause des niveaux d’eau qui nous fait perdre un milliard », a-t-il rappelé. « Et on est en train de redresser les deux réseaux importants (de la santé et de l’éducation) et, pour ça, il faut aussi investir. Et il était temps qu’on remette de l’argent » aux contribuables avec baisse d’impôt l’an dernier.

« Avec ces deux choix qu’on a faits l’année dernière et cette année, on accepte un déficit, mais on va rétablir l’équilibre budgétaire progressivement sur cinq ans. Je suis très confiant qu’on va y arriver », a affirmé le premier ministre.

Il a déjà entrepris de donner un coup de balai dans des crédits d’impôt aux entreprises. Et ce n’est pas fini. « Étant donné qu’on est maintenant au plein emploi, il y a beaucoup de crédits d’impôt qui sont donnés sur la base des salaires, sur la base de la création d’emplois, alors qu’aujourd’hui, ce qui nous manque, ce n’est pas des emplois, c’est des employés, ou il nous manque des emplois bien payés », a-t-il affirmé. Il compte par ailleurs « accélérer la croissance économique », au neutre pour le moment.

« L’autre chose qu’on va faire, c’est qu’on va réviser les dépenses pour réduire la bureaucratie, pour être capables d’enlever les dépenses qui ne sont pas efficaces. »

En deux ans, le nombre de fonctionnaires dans les ministères et les organismes a bondi de 7,6 % pour atteindre 78 456 « équivalents temps complets » (ETC). François Legault compte renverser la tendance en supprimant des postes par attrition, à la faveur de départs à la retraite. « Il y a des endroits où on peut faire des gains », a-t-il dit sans donner de précisions.