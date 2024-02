(Montréal) Les chargés de cours de l’Université Laval, à Québec, menacent de tenir quatre journées de grève à compter de jeudi, si aucune entente n’intervient d’ici là quant au renouvellement de leur convention collective.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le syndicat détient un mandat de 10 jours de grève à exercer au moment opportun. Le cas échéant, il s’agirait des quatre premières journées de grève à même ce mandat.

Des négociations intensives ont lieu mardi et mercredi, avec l’aide d’un conciliateur, dans le but d’éviter le débrayage, a fait savoir en entrevue le président du Syndicat des chargés de cours, Louis Émond.

« On a deux jours pour négocier. On est rendu dans un moment de rapport de forces. Nos arguments rationnels, on les a tous exposés », a lancé M. Émond.

Est-ce réaliste de penser régler d’ici le déclenchement de la grève, alors que la convention est échue depuis décembre 2022 ? « On a un espoir, mais… L’espoir fait vivre », a lancé M. Émond.

Invitée à le faire, la direction de l’université n’avait toujours pas commenté, au moment où ces lignes étaient écrites.

Les négociations achoppent maintenant sur les salaires. Ces chargés de cours réclament une rémunération comparable à celle qui est offerte dans d’autres universités du Québec et qui tient compte de l’inflation. M. Émond cite par exemple les cas de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui a un campus à Québec, et de l’Université du Québec à Rimouski, qui a un campus à Lévis.

Les clauses normatives sont pratiquement réglées, puisqu’une négociation accélérée, depuis la mi-janvier, a permis de réaliser des progrès à ce chapitre.

Le syndicat de 1700 membres est rattaché à la Fédération nationale des enseignants du Québec, qui est affiliée à la CSN.

L’an passé, ce sont les professeurs de l’Université Laval qui avaient débrayé, en février et mars, avant d’en venir à une entente avec la direction de l’université.