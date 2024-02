Des milliers d’élèves montréalais sont privés de récréations à l’extérieur parce que la plupart des cours d’école de la métropole sont totalement glacées.

Beaucoup de directions scolaires gardent les enfants à l’intérieur depuis quelques jours, a confirmé leur association, mercredi.

« Je croirais qu’une majorité d’écoles sont touchées », a indiqué Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES). « La situation est analysée dans chaque école parce que chaque cour d’école est unique. »

Mais à l’extérieur de beaucoup d’écoles, « c’est dur, c’est raboteux, c’est dangereux » actuellement, a-t-elle continué. « Nous notre but, c’est que les élèves sortent. Ils ont besoin de sortir, de bouger. Quand on les garde à l’intérieur, c’est parce que c’est impossible de les sortir. […] On pense à des élèves qui pourraient tomber sur la tête sur une surface glacée. »

Au centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), on ne donne pas de statistiques sur le phénomène.

« À l’instar des autres centres de services scolaires qui ont à composer avec les mêmes réalités climatiques, la priorité demeure la sécurité des élèves », a seulement indiqué l’organisation, dans un courriel non signé. « Les directions des écoles, accompagnées du personnel, font preuve de jugement et adaptent leurs actions selon le contexte. »

À l’hôtel de ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante s’est montrée ouverte à prêter de l’équipement municipal au CSSDM en cas de besoin.

« Si les commissions scolaires nous en font la demande, nous, on est toujours partants », a-t-elle dit, questionnée sur la possibilité que les « croques-glaces » (des appareils munis de rouleaux qui perforent la glace) soient utilisés. « On est toujours dans un processus d’échange et de collaboration. »