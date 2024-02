« Jusqu’à maintenant, ça va bien. On est honnêtement très satisfait de la réponse. Le plan fonctionne. […] On a quand même une très bonne réponse. », a commenté le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, à propos du premier bilan du plan de rattrapage dans les écoles.

(Québec) Bernard Drainville se dit « très satisfait » des services pédagogiques supplémentaires qui sont mis en place par les écoles dans le cadre de son plan de rattrapage, en réponse aux jours scolaires manqués lors de la grève en éducation. En tutorat, a-t-il dit en exemple, le nombre d’élèves qui recevront des services aura doublé comparativement à la dernière année scolaire.

Dans une mêlée de presse au Parlement, mardi, le ministre de l’Éducation a donné un premier bilan des interventions qui seront réalisées au cours des prochains mois afin de soutenir pédagogiquement les élèves qui ont le plus souffert de la fermeture des classes, en novembre et en décembre dernier. Le gouvernement a annoncé en janvier un montant de 300 millions pour soutenir le plan de rattrapage.

Dans le réseau public préscolaire, primaire, secondaire, à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, « c’est plus de 500 000 interventions qui seront faites et qui viendront en aide aux élèves », explique le ministre de l’Éducation.

Selon les données transmises par les centres de services scolaires et les commissions scolaires au ministère de l’Éducation :

145 540 élèves recevront des services de tutorat dans 2501 écoles, par 23 302 intervenants ;

215 013 élèves recevront des services de soutien pédagogique dans 2010 écoles, par 18 805 intervenants ;

76 016 élèves à besoins particuliers recevront des activités éducatives spécialisées dans 1639 écoles, par 9215 intervenants ;

24 514 élèves immigrants ou allophones recevront des services de soutien à l’apprentissage du français dans 1036 écoles, par 3306 intervenants ;

11 863 élèves participeront à des activités de rattrapage offertes dans 473 écoles pendant la semaine de relâche, par 2351 intervenants ;

28 578 élèves participeront à d’autres mesures dans 682 écoles, par 4258 intervenants.

« Jusqu’à maintenant, ça va bien. On est honnêtement très satisfait de la réponse. Le plan fonctionne. […] On a quand même une très bonne réponse. Les réactions que nous avons ne sont pas unanimement positives, mais très majoritairement positives », a dit M. Drainville.

Des chiffres à nuancer

Le ministre de l’Éducation a toutefois nuancé ces chiffres, précisant qu’un même élève pourrait être comptabilisé à la fois en tutorat et en soutien pédagogique, par exemple. Pour cette raison, il n’est pas possible d’additionner le nombre d’élèves par catégorie pour en faire un total.

En matière de tutorat, les 145 540 élèves qui recevront des services cette année s’ajoutent à ceux qui en avaient déjà avant la grève en éducation. Pour l’année scolaire 2022-2023, ils étaient près de 120 000. Le nombre d’élèves tutorés aura donc doublé, affirme le cabinet du ministre Drainville.

Par ailleurs, questionné si tous les élèves qui ont des besoins pédagogiques en lien avec les retards accumulés pendant la grève vont recevoir des services, M. Drainville a affirmé que c’est aux enseignants et aux écoles de répondre à cette question. Pour sa part, a-t-il dit, les moyens financiers pour répondre à la demande sont sur la table.

Le ministre a ensuite pressé les parents qui s’inquiètent pour leur enfant, s’il ne reçoit pas d’aide particulière, de s’adresser à son enseignant ou à son école pour en obtenir.