Pour une septième fois depuis le début de l’année, une grève perturbe la journée au collège Regina Assumpta, une école privée de Montréal.

Les élèves devaient aujourd’hui mercredi avoir une sortie (une activité de glissade).

Or, la direction de l’établissement a écrit aux parents ce matin, leur disant déplorer « la décision irresponsable du syndicat des professeurs de déclencher une autre période de grève surprise à 7 h 47, sans préavis. Pour la sécurité de tous, la sortie de glissade prévue est annulée ».

« Nous ne sommes pas en mesure d’envoyer le personnel nécessaire aux sites de glissade. »

Les élèves qui devaient partir glisser sont retournés de façon autonome à la maison, tandis que les élèves transportés par autobus (non publics) demeurent sous surveillance à l’école.

Six journées ont été perturbées par des grèves depuis le début de l’année scolaire.

Du côté syndical, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Regina Assumpta affilié à la CSN a indiqué à La Presse qu’« alors que les négociations semblaient bien avancées lors d’une conversation avec la direction lundi, et qu’une trêve de moyens de pression était envisagée, la direction n’a pas donné suite aux demandes syndicales, ce qui cause un changement de dernière minute dans la date de grève prévue initialement ».

Les salaires ne sont pas en cause, puisque comme dans la majorité des collèges privés, les échelles sont alignées sur ce qui est offert dans le secteur public.

Pour le syndicat, les balises à mettre autour du recours à la technologie sont au cœur du conflit.